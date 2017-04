Pub

Plano Juncker já aprovou 1,2 mil milhões de euros para projetos nacionais. E tem montra que mostra negócios inovadores a possíveis investidores privados.

O plano Juncker para os "investimentos estratégicos" já contratou cerca de 1,2 mil milhões de euros em apoios e empréstimos europeus muito baratos a empresas e entidades públicas em Portugal. Esse financiamento, diz a Comissão Europeia (CE), pode ser capaz de gerar mais do triplo do valor no total, alcançando 3,8 mil milhões de euros até 2020, à medida que os privados forem aderindo.

