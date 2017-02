Pub

Campanha, com criatividade da BBDO Lisboa, arranca primeiro no meio digital, chega à televisão no sábado.

Ela telefona ao marido. Mais uma vez, por causa do trabalho, não vai chegar as horas para jantar com a família. Pela frente ainda muitas horas de trabalho e de transportes públicos. Mas no fim tem uma surpresa. Um pai recém-separado debate-se com os dramas do pequeno-almoço da filha, "habituada" a que a mãe lhe faça panquecas. Uma "mentirinha" que o pai finge acreditar e, no dia seguinte, a filha come panquecas logo pela manhã.

