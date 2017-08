Pub

Economia está a crescer mais em comparação com o primeiro trimestre

O PIB da zona euro cresceu 0,6% no segundo trimestre em comparação com os primeiros três meses do ano. Os dados adiantados esta terça-feira pelo gabinete de estatísticas Eurostat estão em linha com a média das previsões dos economistas e representam uma aceleração da expansão económica nos 19 países do euro. No primeiro trimestre, o PIB da zona euro tinha sido de 0,5%.

