O desempenho da economia britânica no ano passado foi inferior ao do verificado em 2015, quando o PIB cresceu 2,2%.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,6% no último trimestre do ano passado e 2% no conjunto de 2016, ano marcado pela decisão de sair da União Europeia, foi hoje anunciado.

