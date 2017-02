Pub

Trabalhos de exploração ao largo do Alentejo podem ter início em abril de 2017 e prolongar-se até junho, com um custo de um milhão de dólares por dia.

A Galp poderá dar início aos trabalhos de exploração de petróleo no mar ao largo do Alentejo já em abril de 2017 ou, o mais tardar, de 2018. A garantia foi dada pelo CEO da Galp, Carlos Gomes da Silva, durante a apresentação aos investidores internacionais do plano de investimento da petrolífera para os próximos cinco anos no Capital Markets Day, em Londres.

