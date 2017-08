Pub

Já existem projetos para entrar em São Tomé e Uruguai. Novos quartos permitem ao Pestana prolongar a concessão das Pousadas

As Pousadas vão crescer para fora de Portugal. O objetivo do grupo Pestana, que gere a marca desde 2003, é criar cinco unidades no estrangeiro e os primeiros países até já estão escolhidos: "Queremos cumprir um plano de internacionalização que envolve a criação de cinco Pousadas no exterior e já temos projeto para três deles:São Tomé, Montevideu e Salvador da Bahia, que já está em funcionamento desde 2005", disse ao Dinheiro Vivo, Luís Castanheira Lopes, presidente das Pousadas de Portugal.

