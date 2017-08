Pub

Após um ano, os hotéis de Ronaldo crescem em ocupação. Marca criada para millennials tem resultado positivo de três milhões

As duas unidades de Madrid e Nova Iorque ainda não abriram portas e o grupo Pestana já pensa em expandir o acordo inicial que fez com Cristiano Ronaldo para levar a marca Pestana CR7 a novos mercados. Até ao final do ano, vai ser anunciado um novo hotel numa capital europeia "de grande peso" e, para breve, está também a revelação do local que irá acolher o resort de Ibiza.

