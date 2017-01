Pub

Foram 50 154 os portugueses que se inscreveram no PERES (Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado) para regularizar as suas dívidas à Segurança Social e destes, 32 772 efetuaram pagamentos e concretizaram a sua adesão. No total, o valor cobrado chegou aos 92 milhões de euros, informa hoje o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em comunicado.

