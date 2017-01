Pub

A venda das bebidas gaseificadas chegou aos 12 400 milhões de dólares e a água engarrafada superou este valor, com vendas na ordem dos 12 800 milhões.

Há uma nova guerra entre a PepsiCo e a Coca-Cola. Desta vez, porque o consumo de bebidas açucaradas continua a cair, é pelo mercado da água engarrafada que as duas empresas competem. Mas, de acordo com o jornal espanhol El Economista, "não é uma água qualquer". Os produtos enquadram-se no segmento premium e cada garrafa de litro pode custar perto de 2,50 euros.

