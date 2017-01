Pub

A diferença está na forma de pagamento do subsídio de Natal. Novo regime das reformas antecipadas chega este ano

A generalidade dos pensionistas vai ter um acréscimo de rendimento em 2017, mas o valor da pensão mensal que vai receber irá encolher face a 2016. O "culpado" pela diferença é o novo regime de pagamento do subsídio de Natal: este ano, metade do 13.º mês será paga em duodécimos, chegando o restante no final do ano. A redução será apenas "transitória", precisou o ministro da Segurança Social, Vieira da silva.

As pensões até 842,64 euros (ou 2 indexantes dos apoios sociais) serão processadas já em janeiro com a atualização de 0,5%. Este aumento chegará a 86% das reformas da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações mas será insuficiente para cobrir a quebra do rendimento mensal causada pela mudança no pagamento do subsídio de Natal. Exemplificando: uma pensão que em 2016 tinha um valor base de 738,46 euros era acompanhada por um duodécimo de 61,54 euros, o que significava que o seu titular recebia 800 euros (brutos) por mês. Esta mesma pensão subirá este mês para os 742,16 euros, mas como o duodécimo baixa para 30,92 euros (metade do valor abonado mensalmente em 2016), o titular receberá 773,08 euros por mês (brutos).

Em termos anuais, o rendimento total gerado por esta pensão foi de 10 338,44 euros em 2016 e será de 10 390,24 euros em 2017 - sendo a subida explicada pelo acréscimo de 0,5% e pela disponibilização da metade do subsídio de Natal que chegará em novembro (CGA) ou dezembro (Segurança Social).

Esta redução "transitória" e ilusória é uma das consequências do "percurso de retoma da normalidade" que corresponde ao pagamento do 13.º mês na data que está na lei e que foi seguida até 2013 (ano em que os duodécimos entraram em campo para mitigar a "enorme subida de impostos").

Além da atualização de 0,5%, os 2,1 milhões de pensionistas com um valor global de reformas inferior a 631,98 euros terão em agosto um aumento extraordinário (até 10 ou 6 euros, consoante os casos). Como o subsídio de Natal corresponde à pensão paga no final do ano, isto significa que a metade do 13.º mês que chegará em novembro ou dezembro terá em conta este aumento extra e o acerto retroativo a janeiro. Cláudia Joaquim, secretária de Estado da Segurança Social, explicou que foi a solução possível tendo em conta o facto de neste momento não estarem identificados todos os pensionistas com direito ao aumento.

Além das pensões, também o novo valor de referência do rendimento social de inserção será atualizado em janeiro. No abono de família e complemento social para idosos, as mudanças surgirão em março, com efeitos retroativos. Todas estas mudanças serão comunicadas aos reformados em cartas: a primeira (a explicar os duodécimos) segue já em janeiro; a segunda em agosto.

Vieira da Silva garantiu ainda que o novo regime de reformas antecipadas e de benefícios para os trabalhadores com carreiras contributivas muito longas ficará concluído durante o primeiro trimestre deste ano e entrará em vigor já em 2017. "No primeiro trimestre serão apresentadas as alterações, que entrarão em vigor durante o ano de 2017, que iremos introduzir nas reformas antecipadas e nos benefícios associados às longa carreiras contributivas." A mudança no acesso à reforma antes da idade legal (que atualmente está balizada nos 66 anos e três meses) é uma das medidas que consta do programa do governo, bem como a criação de um sistema que diferencie pela positiva as saídas antecipadas de quem conta com vários anos de descontos além dos 40 - habitualmente associado a uma carreira contributiva "completa". Em 2017 ficará também concluído o trabalho que visa envolver uma prova de condição de recursos com regras idênticas para a generalidade das prestações não contributivas e não apenas das pensões mínimas.