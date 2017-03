Pub

Pedro de Almeida Matias foi hoje nomeado o novo Presidente do Conselho de Administração do ISQ para o Triénio 2017-2019. Pedro Almeida Matias foi, até aqui, chefe de gabinete do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos.

