Para o Estado, o custo da redução do PEC é semelhante ao da diminuição temporária da TSU. Mas o impacto junto das empresas será diferente.

A substituição do desconto de 1,25 pontos percentuais na taxa social por uma redução temporária do PEC (em 2019 esta coleta mínima sai de cena) vai ter um efeito mais positivo na tesouraria das empresas, mas noutras sucederá o oposto. As confederações patronais avisam, contudo, que cada caso é um caso, e que as medidas não podem ser diretamente comparadas.

