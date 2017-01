Pub

Para o PCP, o pagamento especial por conta deveria ser extinto, segundo proposta feita para o Orçamento do Estado de 2017

O líder parlamentar comunista manifestou hoje concordância com o Governo quanto à redução do Pagamento Especial por Conta (PEC) das pequenas e médias empresas, mas defendeu que a medida deve ser desligada do aumento do salário mínimo nacional.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia