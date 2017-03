Pub

Todos os objetivos foram cumpridos, garantiu Paulo Azevedo

Paulo Azevedo, CEO da Sonae, durante a apresentação de resultados do grupo de 2016, quis fazer um balanço, entre o que foram as perspetivas anunciadas, o que foi feito e o que se segue este ano. E assim afirmou que os objetivos no que dizia respeito ao preço, ao crescimento das lojas e no e-comerce, foram cumpridos.

