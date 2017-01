Pub

As confederações patronais admitem negociar um acordo de princípio com incidência no Pagamento Especial por Conta

Os representantes das empresas afirmaram hoje que o chumbo da diminuição da Taxa Social Única criou perturbações na relação de confiança com o Governo, mas admitiram negociar um acordo de princípio com incidência no Pagamento Especial por Conta.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia