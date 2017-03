Pub

Portugal fez 153 pedidos junto do Instituto Europeu de Patentes durante o ano de 2016

"Com o sistema atual, uma empresa portuguesa que se queira defender de uma ação em tribunal terá que pagar até um máximo de 2448euro em taxas de justiça. Com o novo acordo, esse valor será no mínimo 62000euro, caso queira seguir até à última instância. É um aumento de 2500%". O alerta é deixado ao Dinheiro Vivo por Gonçalo de Sampaio, presidente da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial (AIPPI).

