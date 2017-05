Pub

Os particulares com residência em paraísos fiscais não vão pagar a taxa agravada de adicional ao IMI

As casas detidas por empresas com sede em paraísos fiscais estão sujeitas a uma taxa agravada de Adicional ao IMI quando o seu valor patrimonial excede os 600 mil euros, mas o mesmo não sucederá quando o proprietário for um particular.

