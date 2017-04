Pub

A EDP Renováveis está só à espera do consolidar da nova legislação na Polónia para investir em novos parques eólicos.

Doze aerogeradores marcam a paisagem de Radziejów, na Polónia. O vermelho pintado nas torres não deixa margem para dúvidas: são da EDP Renováveis. Este é o sétimo parque eólico no país da companhia portuguesa e foi o mais recente a ser inaugurado, em 2015. É também o mais pequeno. O maior é em Margonin, com 60 geradores, e que, com a sua abertura em 2010, marcou a entrada da EDP Renováveis na Polónia.

