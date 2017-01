Pub

Criação da morada única digital visa "colmatar a ausência de morada digital fidelizada que permita o envio de notificações com eficácia jurídica"

O parlamento debate hoje, em plenário, a proposta do Governo de criar a morada única digital, que permite aos cidadãos e empresas receberem notificações administrativas e fiscais, no âmbito do programa Simplex+ 2016.

