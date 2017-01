Pub

O Parlamento discute na próxima semana duas propostas de alteração aos feriados e no dia 25 os projetos do BE e do PCP que aumentam as férias.

Os Verdes e o PAN querem que o dia de Carnaval passe a ser considerado feriado nacional e o PSD pretende discutir um projeto de resolução que coloque na mesa da Concertação Social a negociação de princípios orientadores para a criação de legislação que permita fazer deslizar para as segundas-feiras o gozo de feriados obrigatórios.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia