Conferência de dois dias arranca hoje em Lisboa com os chamados business dialogues, para promover parcerias

"É uma boa oportunidade para aumentar fortemente a visibilidade da capacidade e know-how dos empresários portugueses e a probabilidade de internacionalização das nossas empresas através de novas parcerias de negócio com empresas estrangeiras." Foi desta forma que a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, resumiu o objetivo dos chamados business dialogues, que vão decorrer hoje na Fundação Champalimaud, no âmbito do primeiro dia da conferência Oceans Meeting.

