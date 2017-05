Pub

Cidade nunca registou tanta ocupação como a que está prevista para esta semana. Noite de 12 de maio é a recordista

O dia 13 de maio é por tradição de enchente em Fátima mas este ano com a vinda do Papa Francisco, e com o centenário das Aparições, o volume de reservas está a ser muito superior. Os hotéis estão cheios e, revelou hoje o Airbnb, os alojamentos turísticos têm dez vezes mais reservas do que o habitual.

