Pub

Investimento privado dispara com fundos da UE. Exportações mantêm músculo. Juros baixos mesmo sem ajuda do BCE

O ambiente vai ficar claramente mais favorável na economia portuguesa ao longo deste ano e dos próximos, a julgar pelas novas previsões do Banco de Portugal. Os juros da República e os indexantes do crédito à habitação devem manter-se estabilizados até 2019, apesar da esperada diminuição nos estímulos do BCE a partir do final deste ano. Este programa especial e temporário de compras de dívida pública aos bancos tem permitido manter os juros soberanos em níveis reduzidos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia