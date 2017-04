Pub

Os países membros do FMI retiraram a promessa de lutar contra o protecionismo económico que constava nas declarações das reuniões anteriores.

Os países membros do Fundo Monetário Internacional (FMI) comprometeram-se hoje a trabalhar para acabar com as desigualdades do comércio mundial, mas retiraram a promessa de lutar contra o protecionismo económico, que constava nas declarações das reuniões anteriores.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia