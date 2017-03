Pub

IUC e IMI são os maiores "candidatos" ao pagamento automático

O Fisco está a estudar uma solução que vai permitir aos contribuintes pagar os seus impostos por débito direto. Ou seja, com uma simples ordem de pagamento ao banco onde tem conta. A medida, prevista no Simplex +, estará no terreno até ao final deste ano e vai abranger todos os impostos, mas a expectativa é que o Imposto Único de Circulação (IUC) e o Imposto Municipal sobre os Imóveis (IMI) - aqueles onde há mais multas por atrasos resultantes de esquecimento - venham a ser os maiores "candidatos" a esta nova modalidade de pagamento.

