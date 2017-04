Pub

Cotação do metal precioso está quase a ultrapassar a fasquia dos 1,300 dólares. Inflação e tensões políticas justificam evolução.

O preço do ouro já valorizou mais de 12% desde o início do ano e poderá atingir os 1,350 dólares no final do ano.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia