Pub

As 25 maiores fortunas do país totalizam agora 18,8 mil milhões de euros, cerca de 10% do PIB português.

Pelo quarto ano consecutivo, as maiores fortunas nacionais voltaram a crescer. A revista Exame voltou a fazer as contas e conclui que os 25 mais ricos do país amealharam mais 3,8 mil milhões de euros face a 2016.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia