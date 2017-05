Pub

A dívida pública portuguesa é a 22.ª mais elevada do mundo em termos de valor total da dívida e a sexta mais elevada em percentagem do PIB.

Os Estados Unidos, o Japão e a China lideram a lista dos países mais endividados do mundo em termos de valor total da dívida. Em percentagem do PIB, o ranking é liderado pelo Japão, pela Grécia e pela Eritreia. Os dados são do site datosmacro.com, do jornal espanhol Expansión.

