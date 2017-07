Pub

O desporto é cada vez mais um incentivo na economia local. Há muitas autarquias a saber aproveitar.

São Martinho do Porto volta a receber este fim de semana o 24 Beach Spinning Tour Portugal, um evento desportivo que no ano passado trouxe um retorno financeiro para esta localidade de 400 mil euros. Cada vez mais municípios do País lucram com iniciativas desportivas. A etapa mundial de surf em Peniche gerou 10.6 milhões de euros. Outro exemplo é Ponte de Lima, que recebeu o campeonato nacional de maratona e tem vindo a apostar cada vez mais na canoagem. E em Lisboa, o golfe atrai cada vez mais turistas estrangeiros.

