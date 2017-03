Pub

Os apoios para as pessoas com deficiência vão mudar. Fique a a par das principais mudanças e tire dúvidas nas sessões de esclarecimentos que aí vêm.

A grande dispersão dos apoios para as pessoas com deficiência atualmente existentes levou a equipa do Ministério do Trabalho e da Segurança Social a reestruturá-los. A nova Prestação Social para a Inclusão (PSI) vai chegar de forma faseada a partir do final deste ano. Fique a par das mudanças e também do mapa e horas das sessões públicas de esclarecimento (abertas a todos os interessados) que o ministro Vieira da Silva e a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, iniciam já no dia 20 de março.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia