Pub

A Suécia é o melhor país do mundo para as mulheres viverem, de acordo com o novo ranking do US News & World Report.

No Dia Internacional da Mulher, o site US News & World Report entrevistou mais de 9.000 mulheres para fazer o seu ranking de 2017 "Melhores Países", e determinar qual dos 80 países à volta do mundo são os melhores para as mulheres viverem.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia