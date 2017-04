Pub

O Fórum considera Portugal como o 11º país mais seguro do mundo para os turistas.

Portugal subiu uma posição no ranking do Fórum Económico Mundial que distingue os países mais competitivos do mundo no setor do turismo. O país ocupa agora o 14º lugar na lista elaborada de dois em dois anos pela organização, e que abrange 136 países.

