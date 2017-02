Pub

Os mercados emergentes, sobretudo os do Norte de África e do Médio Oriente, apresentam maiores níveis de instabilidade, conflitos e guerras.

O Sudão do Sul é o país com maior risco político do mundo, revela o mapa atualizado anualmente pela consultora Marsh, especializada em análise de risco, em parceria com a BMI Research. Em análise estão mais de 200 países, classificados numa escala de 0 a 100, em que quanto mais reduzida for a pontuação, mais elevado é o risco.

