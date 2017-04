Pub

O Orçamento Participativo Jovem (OPJovem) vai ter um orçamento de 300 mil euros

O Orçamento Participativo Jovem (OPJovem), iniciativa a nível nacional, foi hoje apresentado em Castelo Branco, no âmbito das comemorações do Dia do Associativismo Jovem, e vai ter uma dotação de 300 mil euros.

