Pub

Parece inevitável que toda a cadeia de valor do marketing venha a ser transformada por ferramentas programáticas

Desde que o primeiro anúncio online apareceu na hotwired.com há mais de 20 anos, a publicidade digital tem permitido às marcas uma precisão sem precedentes no alcance e ativação dos seus públicos-alvo.

A publicidade programática permite automatizar decisões na compra de anúncios online, baseadas no real desempenho de um anúncio segmentado por interesses, demografia e localização. Esta precisão é atingida com triliões de licitações feitas por segundo através de redes neuronais que são treinadas com o enorme volume de dados criados pelos utilizadores das redes sociais.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia