Pub

As escolhas que fazemos hoje afetarão o nosso futuro e, mais importante, o futuro dos nossos filhos

Vivemos tempos conturbados. Quando 2017 entrou, mais do que um ano novo, embarcámos num mundo totalmente novo. Na altura de fazermos as nossas resoluções, precisámos que as nossas metas e sonhos fossem muito maiores do que nós mesmos. Em 2017, o mundo precisa de todos nós mais do que alguma vez tinha precisado.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia