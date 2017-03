Pub

Will Smith aplicou a sua técnica analítica e tomou uma decisão informada com os resultados, o mesmo que a IBM promete às empresas.

Dois minutos depois de entrar em palco, Will Smith já tinha posto uma audiência de milhares de programadores, clientes e parceiros da IBM à gargalhada. O actor e realizador foi o brinde do primeiro dia de uma conferência tecnológica que, de outra maneira, é tudo menos galhofeira. O que é que ele estava aqui a fazer, no final de uma hora e meia de anúncios relacionados com a nuvem, Blockchain e cibersegurança? Foi falar de transformação.

