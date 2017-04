Pub

No Bragança Garden Shopping surgiu o "Maridódromo". É um espaço onde os homens podem usufruir de matraquilhos, snooker, wi-fi grátis e uma chopeira

"Praia de paulistano é shopping center", costumam provocar os cariocas para sublinhar que, ao contrário do maravilhoso Rio de Janeiro, a maior cidade do país só tem mar a 100 quilómetros de distância. Por isso, os centros comerciais em São Paulo, não só na cidade mas também por todo o estado homónimo e por todas as regiões sem praia do imenso Brasil, são um assunto levado muito a sério, sob todos os pontos de vista, principalmente o económico.

