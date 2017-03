Pub

Ao punir, à vez, os três maiores partidos brasileiros, o PT, o PMDB e o PSDB, e mais uns quantos menores, a Operação Lava-Jato uniu-os.

Acha impossível juntar a uma mesma mesa os presidentes do Benfica, do Sporting e do FC Porto? Espere até o estado inventar uma lei que, por exemplo, determine que 80% dos direitos de transmissão dos jogos passam a servir para fomentar o desporto escolar ou que os tribunais decidam criminalizar os dirigentes por, digamos, gestão temerária, sempre que contratem jogadores que não cumpram um mínimo de jogos, de golos ou de outros requisitos desportivos. Perante um perigo comum, Luís Filipe Vieira, Bruno de Carvalho e Pinto da Costa até aceitariam caminhar de mão dada.

