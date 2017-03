Pub

Portugal é um dos países com a taxa de poupanças mais baixas da Europa, pelo que grande parte dos empreendedores não tem acesso a capitais próprios

Uma startup é uma organização com uma solução inovadora, desenhada para crescer rapidamente, mas ainda à procura de um modelo de negócio escalável. Para uma boa parte delas, o investimento de capital de risco surge como o principal modelo de financiamento. No entanto, nos EUA apenas 27% das startups adquiridas e 10% das empresas com maior crescimento receberam investimento de capital de risco, sendo as poupanças pessoais (30%) e os empréstimos bancários (35%) as principais fontes de financiamento.

