A Comissão Europeia abdicou de um papel de liderança - papel que exerceu tantas vezes, no passado, com a apresentação de propostas ambiciosas

Num ambiente em que os cidadãos encaram o futuro com um misto de desilusão e de medo, a Europa enfrenta múltiplos desafios, em diversas frentes.

Aos problemas económicos, que se refletem num fraco crescimento, perda de competitividade, escassez de investimento e altos níveis de desemprego, somam-se as questões de segurança, a crise migratória, o aumento do euroceticismo e do populismo.

