Pub

A frase "enterrar os mortos e cuidar dos vivos" resume o que o novo eixo legislativo, integrado no programa Capitalizar, pretende fazer

A expressão é forte. A frase "enterrar os mortos e cuidar dos vivos" é atribuída ao Marquês de Pombal, mas afinal, segundo os historiadores, terá sido proferida por D. Pedro de Almeida, Marquês de Alorna. Independentemente do autor, resume de forma simples o que o novo eixo legislativo, integrado no programa Capitalizar, pretende fazer. Na prática, foca-se em acelerar a morte de empresas que já estão moribundas e cujas processos só entopem os tribunais com papel, e em cuidar das empresas vivas, nos casos em que o coração ainda bate e há recuperação possível, tentando minorar a perda de valor para os credores e preservando postos de trabalho. Parece fácil, dito assim, mas não é.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia