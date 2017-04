Pub

É fundamental apostarmos na criação de conteúdos assentes em crenças e valores culturais, que façam com que uma marca seja relevante

O mundo da comunicação continua a evoluir a uma velocidade vertiginosa e, tal como as novas gerações, desenvolveu um focus no curto prazo. Vivemos num universo complexo, dominado pela tecnologia. Deixámos de falar em pessoas e passámos a utilizar jargões como cookies, bots, inteligência artificial e micro segmentação. As marcas digladiam-se para ganhar uns segundos de atenção e é cada vez mais difícil tornarem-se relevantes.

