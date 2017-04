Pub

Gosto muito de uma frase de Jeff Bezos, fundador da Amazon: "Todos os dias são o dia um."

Há cerca de 11 anos fiz uma viagem de 9 meses pela América do Sul, uma viagem que significou na altura a procura de algo que me realizasse, algo onde pudesse fazer a diferença e ter impacto. Foi no meio das montanhas dos Andes, na vastidão das planícies da Patagónia, que começou a minha viagem de empreendedor. Estive recentemente no Peru, e quatro dias na montanha fizeram-me recuar a esse ponto inicial.

