O que está em jogo é fundamental para o futuro da economia europeia, como um todo. O terreno que pisamos é desconhecido

Com a aprovação no Parlamento britânico, na segunda-feira, da lei que permite ao Reino Unido notificar a União Europeia da sua decisão de saída, chega ao fim o impasse que dura já há quase nove meses, desde a realização do referendo sobre o brexit.

