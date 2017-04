Pub

O BCE estará mais inclinado a subir a taxa de juro se esse prémio de risco estiver a descer para Itália, França e Portugal.

Um argumento que se tem espalhado nos jornais portugueses afirma que, quando o BCE subir as suas taxas de juro, Portugal deixa de conseguir pagar a dívida. A lógica é clara: quando a taxa de juro do BCE subisse, também subiria a taxa de juro sobre a nossa dívida e logo os nossos pagamentos aos credores. O Orçamento do Estado não consegue pagar mais, pelo que precisaríamos de novo resgate. Embora este argumento seja válido, há três razões para duvidar da sua inevitabilidade ou mesmo da sua relevância.

Primeiro, uma grande parte da dívida portuguesa foi emitida a longo prazo. A sua taxa de juro foi fixa no passado. Quando os juros subirem, as novas dívidas pagarão mais, mas as antigas pagam o mesmo. Logo, se a subida do BCE for 1%, o efeito na despesa não é 1% vezes os 130% do PIB da nossa dívida, ou 1,3%, mas uns 4 vezes menos nos primeiros anos.

