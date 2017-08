Pub

Comunicação aos clientes apanha muitos em férias e não fazem referência a eventual reembolso

As operadoras já estão a informar os clientes que a única opção que têm é rescindir os contratos sem penalizações. Nos, Meo e Vodafone deixaram cair a possibilidade de repor os preços antes do aumento dos contratos, uma das medidas corretivas previstas pela Anacom. Nos e Meo já avisaram os clientes , a Vodafone começa a contactá-los "no final desta semana início da próxima". Até ao fecho de edição não foi possível obter um comentário da Nowo. Prazos para rescisão apanham clientes em período de férias e não fazem referência a reembolso.

