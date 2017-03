Pub

Quebra no valor do petróleo não cumpriu expectativas dos economistas. Acordo foi cumprido em 86%, salientam países produtores de petróleo

"A baixa contínua do preço do petróleo não gerou o impacto esperado por vários economistas para a economia global", diz a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no relatório mensal divulgado esta terça-feira. Também neste documento é adiantado que o acordo assumido entre os vários países foi cumprido em 86%, havendo margem para chegar aos 100%. A próxima reunião decisiva acontece em maio.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia