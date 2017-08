Pub

Banca. Associação Mutualista Montepio Geral poderá gastar cerca de 86 milhões na operação

A Oferta Pública de Aquisição (OPA) do Montepio Geral Associação Mutualista sobre as unidades de participação da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) arrancou ontem e decorre até 8 de setembro, com a contrapartida de um euro por cada título. Ou seja, a Associação Mutualista Montepio Geral poderá gastar cerca de 86 milhões de euros na operação, tendo em conta as unidades de participação da CEMG que não estão em suas mãos. A divulgação dos resultados da OPA está prevista para 11 de setembro, pela Euronext Lisbon.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia