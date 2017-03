Pub

Abertas as inscrições para as Olimpíadas Nacionais de Informática, os melhores vão representar Portugal, nas Olimpíadas Internacionais, em Teerão

As Olimpíadas Nacionais de Informática (ONI) estão de volta, e as inscrições estão abertas a partir das 18 horas de hoje. Trata-se de um concurso de âmbito nacional, promovido e organizado pela APDSI - Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) em colaboração com o Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e com o Departamento de Engenharia Eletrónica e Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve.

